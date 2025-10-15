Рейтинг@Mail.ru
Концепция миграционной политики поможет мигрантам освоить русский язык - РИА Новости, 15.10.2025
23:23 15.10.2025
Концепция миграционной политики поможет мигрантам освоить русский язык
Концепция миграционной политики РФ должна способствовать освоению мигрантами русского языка, принятых в стране норм и духовно-нравственных ценностей, следует из РИА Новости, 15.10.2025
общество
россия
владимир путин
https://ria.ru/20251015/rossiya-2048499288.html
россия
Концепция миграционной политики поможет мигрантам освоить русский язык

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Концепция миграционной политики РФ должна способствовать освоению мигрантами русского языка, принятых в стране норм и духовно-нравственных ценностей, следует из Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026 - 2030 годы, подписанной президентом России Владимиром Путиным.
"Решение задач миграционной политики осуществляется по следующим основным направлениям… Содействие адаптации иностранных граждан, способствующее успешному освоению ими русского языка, усвоению общепризнанных в российском обществе норм поведения, формированию у них присущих российскому обществу правосознания правовой культуры, приобщению их к традиционным российским духовно-нравственным ценностям", - говорится в документе.
Миграционная политика будет совершенствоваться
© 2025 МИА «Россия сегодня»
