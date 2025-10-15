Рейтинг@Mail.ru
Концепция миграционной политики коснется жителей новых регионов - РИА Новости, 15.10.2025
23:15 15.10.2025
Концепция миграционной политики коснется жителей новых регионов
Концепция миграционной политики коснется жителей новых регионов
В РФ должны быть созданы условия для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей новых регионов, уехавших в период СВО. РИА Новости, 15.10.2025
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Флаг России
Флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В РФ должны быть созданы условия для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей новых регионов, уехавших в период СВО.
Президент России Владимир Путин утвердил концепцию государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Решение задач миграционной политики, указанных в подпункте "а" пункта 27 настоящей Концепции, осуществляется по следующим основным направлениям:... создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, покинувших места постоянного проживания в период проведения специальной военной операции", - говорится в документе.
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
