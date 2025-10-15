https://ria.ru/20251015/rossiya-2048500715.html
Концепция миграционной политики коснется жителей новых регионов
В РФ должны быть созданы условия для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей новых регионов, уехавших в период СВО. РИА Новости, 15.10.2025
В России должны быть созданы условия для возвращения жителей новых регионов