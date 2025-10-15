Миграционная политика будет совершенствоваться

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Появление новых вызовов и угроз национальной безопасности России требуют совершенствования миграционной политики, говорится в концепции миграционной политики, утвержденной указом президента РФ Владимира Путина, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.
Также отмечена возрастающая значимость надлежащего выполнения уполномоченными государственными органами мероприятий по предупреждению и пресечению незаконной миграции, ведению реестра контролируемых лиц и соблюдению ограничений, установленных для включенных в него иностранных граждан, "профилактике распространения радикальных религиозных и экстремистских взглядов в среде выходцев из иностранных государств".