23:03 15.10.2025
Миграционная политика будет совершенствоваться
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Флаг России
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Появление новых вызовов и угроз национальной безопасности России требуют совершенствования миграционной политики, говорится в концепции миграционной политики, утвержденной указом президента РФ Владимира Путина, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Появление новых вызовов и угроз национальной безопасности России требует дальнейшего совершенствования миграционной политики", - говорится в документе.
Также отмечена возрастающая значимость надлежащего выполнения уполномоченными государственными органами мероприятий по предупреждению и пресечению незаконной миграции, ведению реестра контролируемых лиц и соблюдению ограничений, установленных для включенных в него иностранных граждан, "профилактике распространения радикальных религиозных и экстремистских взглядов в среде выходцев из иностранных государств".
Посетители многофункционального миграционного центра в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Потребность в иностранных работниках в России сохранится до 2030 года
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
