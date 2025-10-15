Гуцан и Краснов вошли в состав Совета по противодействию коррупции

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан и председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов включены в состав Совета при президенте по противодействию коррупции, соответствующий указ российского лидера Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.