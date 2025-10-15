Рейтинг@Mail.ru
Гуцан и Краснов вошли в состав Совета по противодействию коррупции - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 15.10.2025 (обновлено: 22:51 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/rossiya-2048497774.html
Гуцан и Краснов вошли в состав Совета по противодействию коррупции
Гуцан и Краснов вошли в состав Совета по противодействию коррупции - РИА Новости, 15.10.2025
Гуцан и Краснов вошли в состав Совета по противодействию коррупции
Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан и председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов включены в состав Совета при президенте по противодействию коррупции,... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T22:45:00+03:00
2025-10-15T22:51:00+03:00
россия
александр гуцан
игорь краснов
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343173_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_0f8a900c2e79b18dc5c16da07319c23f.jpg
https://ria.ru/20251009/sud-2047196100.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343173_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_e67e01c28b9de2d1e230a9256afffcce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр гуцан, игорь краснов, владимир путин, общество
Россия, Александр Гуцан, Игорь Краснов, Владимир Путин, Общество
Гуцан и Краснов вошли в состав Совета по противодействию коррупции

Гуцан и Краснов вошли в Совет при президенте по противодействию коррупции

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан и председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов включены в состав Совета при президенте по противодействию коррупции, соответствующий указ российского лидера Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
"Внести в состав Совета при президенте РФ по противодействию коррупции и в состав президиума этого Совета следующие изменения… в состав Совета включить Гуцана А.В. - генерального прокурора РФ… Позицию Краснов И.В. - генеральный прокурор РФ заменить позицией - Краснов И.В. - председатель Верховного суда РФ", - говорится в документе.
Кроме того, Гуцан, согласно указу, включен в состав президиума Совета.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Верховный суд не позволил назначать излишне мягкое наказание за госизмену
9 октября, 07:48
 
РоссияАлександр ГуцанИгорь КрасновВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала