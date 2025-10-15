https://ria.ru/20251015/rossiya-2048497774.html
Гуцан и Краснов вошли в состав Совета по противодействию коррупции
Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан и председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов включены в состав Совета при президенте по противодействию коррупции,... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T22:45:00+03:00
2025-10-15T22:45:00+03:00
2025-10-15T22:51:00+03:00
россия
александр гуцан
игорь краснов
владимир путин
общество
