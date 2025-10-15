ЛОНДОН, 15 окт - РИА Новости. Санкционное давление Лондона на Россию лишь осложняет мирный диалог и ведет к дальнейшей эскалации на Украине, заявили в посольстве РФ в Лондоне.
"Действия Лондона, очевидно, обусловлены усиливающимся отчаянием британского истеблишмента на фоне незавидного положения его киевской клиентелы. Позиции ВСУ на фронте продолжают ухудшаться: сказывается нехватка личного состава и низкий моральный дух. В то же время ВС Российской Федерации уверенно владеют инициативной и продвигаются по всей линии боевого соприкосновения... Налицо явная незаинтересованность авторов антироссийских ограничений в урегулировании украинского кризиса. Санкционный прессинг лишь осложняет мирный диалог и ведет к дальнейшей эскалации", - говорится в комментарии посольства.
В Российской Федерации не раз заявляли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский президент Владимир Путин ранее констатировал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.