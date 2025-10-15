Рейтинг@Mail.ru
Лондон осложняют мирный диалог по Украине, заявили в посольстве России - РИА Новости, 15.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 15.10.2025
Лондон осложняют мирный диалог по Украине, заявили в посольстве России
Лондон осложняют мирный диалог по Украине, заявили в посольстве России - РИА Новости, 15.10.2025
Лондон осложняют мирный диалог по Украине, заявили в посольстве России
Санкционное давление Лондона на Россию лишь осложняет мирный диалог и ведет к дальнейшей эскалации на Украине, заявили в посольстве РФ в Лондоне. РИА Новости, 15.10.2025
Лондон осложняют мирный диалог по Украине, заявили в посольстве России

Посольство России: санкции Лондона ведут к дальнейшей эскалации на Украине

Здание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 окт - РИА Новости. Санкционное давление Лондона на Россию лишь осложняет мирный диалог и ведет к дальнейшей эскалации на Украине, заявили в посольстве РФ в Лондоне.
В среду Лондон ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из нефти российского происхождения.
"Действия Лондона, очевидно, обусловлены усиливающимся отчаянием британского истеблишмента на фоне незавидного положения его киевской клиентелы. Позиции ВСУ на фронте продолжают ухудшаться: сказывается нехватка личного состава и низкий моральный дух. В то же время ВС Российской Федерации уверенно владеют инициативной и продвигаются по всей линии боевого соприкосновения... Налицо явная незаинтересованность авторов антироссийских ограничений в урегулировании украинского кризиса. Санкционный прессинг лишь осложняет мирный диалог и ведет к дальнейшей эскалации", - говорится в комментарии посольства.
Новые санкции не окажут никакого воздействия на внешнеполитический курс России, и Москва продолжит последовательно защищать национальные интересы и обеспечивать стабильное экономическое развитие, подчеркнула дипмиссия.
В Российской Федерации не раз заявляли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский президент Владимир Путин ранее констатировал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
