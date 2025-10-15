Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал ситуацию с поставками ракет Tomahawk Украине - РИА Новости, 15.10.2025
18:15 15.10.2025
Лавров прокомментировал ситуацию с поставками ракет Tomahawk Украине
Россия не запрашивала встречу с администрацией США, чтобы убеждать их в том, что передача крылатых ракет Tomahawk Украине является очень опасным шагом, там есть РИА Новости, 15.10.2025
Лавров прокомментировал ситуацию с поставками ракет Tomahawk Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия не запрашивала встречу с администрацией США, чтобы убеждать их в том, что передача крылатых ракет Tomahawk Украине является очень опасным шагом, там есть опытные и умные люди, которые все понимают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы (РФ - ред.) не запрашивали встречу, чтобы убеждать администрацию США в том, что это очень опасный шаг. Исходим из того, что там сидят умные и опытные люди, которые сами все прекрасно понимают, поскольку это переведет ситуацию в совершенно другую плоскость. Никто из знающих людей не отрицает, что управлять такими системами могут только военнослужащие страны-производителя", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, связанный с поставками ракет Tomahawk Украине.
