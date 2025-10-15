https://ria.ru/20251015/rossiya-2048456132.html
Лавров прокомментировал ситуацию с поставками ракет Tomahawk Украине
Лавров прокомментировал ситуацию с поставками ракет Tomahawk Украине
Россия не запрашивала встречу с администрацией США, чтобы убеждать их в том, что передача крылатых ракет Tomahawk Украине является очень опасным шагом, там есть РИА Новости, 15.10.2025
Лавров прокомментировал ситуацию с поставками ракет Tomahawk Украине
