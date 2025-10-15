Замглавы Кинельского района стал врио руководителя

Сам Жидков рассказал в своем Telegram-канале, что после выздоровления планирует написать заявление об увольнении. Он добавил, что решение губернатора стало для него неожиданным и эмоционально тяжелым. Что касается камня с мемориальной табличкой, изначально его установили на месте будущего обелиска памяти участникам Великой Отечественной войны. Жидков отметил, что после открытия памятника жители сами решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы, о чем сам он узнал только во вторник.