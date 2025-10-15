Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Кинельского района стал врио руководителя - РИА Новости, 15.10.2025
14:00 15.10.2025 (обновлено: 17:35 15.10.2025)
Замглавы Кинельского района стал врио руководителя
Замглавы Кинельского района стал врио руководителя - РИА Новости, 15.10.2025
Замглавы Кинельского района стал врио руководителя
Первый замглавы Кинельского района Самарской области Дмитрий Григошкин, начальник которого Юрий Жидков оказался в больнице после грубого предложения уволиться... РИА Новости, 15.10.2025
происшествия, кинельский район, самарская область, вячеслав федорищев
Происшествия, Кинельский район, Самарская область, Вячеслав Федорищев
Замглавы Кинельского района стал врио руководителя

Замглавы Кинельского района Григошкин стал врио руководителя

САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Первый замглавы Кинельского района Самарской области Дмитрий Григошкин, начальник которого Юрий Жидков оказался в больнице после грубого предложения уволиться от губернатора Вячеслава Федорищева, стал временно исполняющим обязанности главы района, сообщили РИА Новости в районной администрации.
"Дмитрий Григошкин временно исполняет обязанности главы Кинельского района", - сказал собеседник агентства.
На сайте администрации Кинельского района указано, что Григошкин с 2023 года является первым заместителем главы района.
Во вторник Федорищев в своем канале на платформе Max разместил видео, на котором грубо отправил в отставку Жидкова. Во время осмотра школы в Кинельском районе губернатор несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. "Уволен ***** (матерный эквивалент слова "прочь" - ред.)", - сказал на видео Федорищев и грубо хлопнул главу района по плечу.
В среду в минздраве области сообщили РИА Новости, что Жидков госпитализирован в медучреждение, его состояние стабильное.
Сам Жидков рассказал в своем Telegram-канале, что после выздоровления планирует написать заявление об увольнении. Он добавил, что решение губернатора стало для него неожиданным и эмоционально тяжелым. Что касается камня с мемориальной табличкой, изначально его установили на месте будущего обелиска памяти участникам Великой Отечественной войны. Жидков отметил, что после открытия памятника жители сами решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы, о чем сам он узнал только во вторник.
