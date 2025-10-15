https://ria.ru/20251015/rossiya-2048449151.html
Замглавы Кинельского района стал врио руководителя
САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Первый замглавы Кинельского района Самарской области Дмитрий Григошкин, начальник которого Юрий Жидков оказался в больнице после грубого предложения уволиться от губернатора Вячеслава Федорищева, стал временно исполняющим обязанности главы района, сообщили РИА Новости в районной администрации.
"Дмитрий Григошкин временно исполняет обязанности главы Кинельского района", - сказал собеседник агентства.
На сайте администрации Кинельского района
указано, что Григошкин с 2023 года является первым заместителем главы района.
Во вторник Федорищев
в своем канале на платформе Max разместил видео, на котором грубо отправил в отставку Жидкова. Во время осмотра школы в Кинельском районе губернатор несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. "Уволен ***** (матерный эквивалент слова "прочь" - ред.)", - сказал на видео Федорищев и грубо хлопнул главу района по плечу.
В среду в минздраве области сообщили РИА Новости, что Жидков госпитализирован в медучреждение, его состояние стабильное.
Сам Жидков рассказал в своем Telegram-канале, что после выздоровления планирует написать заявление об увольнении. Он добавил, что решение губернатора стало для него неожиданным и эмоционально тяжелым. Что касается камня с мемориальной табличкой, изначально его установили на месте будущего обелиска памяти участникам Великой Отечественной войны. Жидков отметил, что после открытия памятника жители сами решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы, о чем сам он узнал только во вторник.