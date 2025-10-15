https://ria.ru/20251015/rossiya-2048447616.html
Новак рассказал о переговорах Путина и аш-Шараа
Новак рассказал о переговорах Путина и аш-Шараа - РИА Новости, 15.10.2025
Новак рассказал о переговорах Путина и аш-Шараа
Конкретные проекты участия РФ в области энергетики и транспорта обсуждались на переговорах президента России Владимира Путина и президента Сирии на переходный... РИА Новости, 15.10.2025
