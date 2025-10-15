Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал о переговорах Путина и аш-Шараа - РИА Новости, 15.10.2025
17:24 15.10.2025
Новак рассказал о переговорах Путина и аш-Шараа
Конкретные проекты участия РФ в области энергетики и транспорта обсуждались на переговорах президента России Владимира Путина и президента Сирии на переходный... РИА Новости, 15.10.2025
россия
сирия
владимир путин
александр новак
ахмед аш-шараа
в мире
россия
сирия
россия, сирия, владимир путин, александр новак, ахмед аш-шараа
Россия, Сирия, Владимир Путин, Александр Новак, Ахмед аш-Шараа, В мире
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Конкретные проекты участия РФ в области энергетики и транспорта обсуждались на переговорах президента России Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Кремле, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Встреча Путина с сирийским лидером состоялась в среду в Кремле, переговоры продолжались более 2,5 часов.
"Сегодня обсуждали конкретные проекты и в области энергетики, и транспорта, и развития туристической сферы, и развития здравоохранения, в культурно-гуманитарной сфере", - рассказал Новак журналистам по итогам встречи.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Сирия нуждается в восстановлении инфраструктуры, заявил Новак
Россия Сирия Владимир Путин Александр Новак Ахмед аш-Шараа
 
 
