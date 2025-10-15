Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал, когда Горбачева нужно было снять с должности
15.10.2025
17:16 15.10.2025
Володин рассказал, когда Горбачева нужно было снять с должности
венесуэла, осло, михаил горбачев, вячеслав володин, кпсс, госдума рф, общество
Володин рассказал, когда Горбачева нужно было снять с должности

Володин: Горбачева нужно было снять с поста в день получения Нобелевской премии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Михаила Горбачева нужно было исключить из партии и снять с должности генерального секретаря ЦК КПСС в день получения им Нобелевской премии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Когда говорим о распаде Советского Союза, он распался не в декабре 1991 года, а раньше. Он распался еще когда была партия КПСС, а она этого не увидела. И сегодняшний день он как раз нас, возможно, заставит задуматься об этом с другой стороны, потому что именно в этот день в 1990 году 35 лет назад Михаил Сергеевич Горбачёв получил Нобелевскую премию. Вот его надо было в этот день исключить из партии, его надо было в этот день снять с генерального секретаря и тогда, возможно, страна бы осталась", - сказал он на пленарном заседании.
Володин добавил, что Нобелевский комитет "коврижки просто так не раздает", он их раздает "предателям, кто разрушает государство и предает его".
Володин напомнил, что Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.
"(Она – прим.авт.) лидер оппозиции, которая разрушала Венесуэлу, вела к гражданской войне, к революции, к крови, а они ей Нобелевскую премию, а до этого Горбачёву дали, и он разрушил Советский союз", - добавил председатель Госдумы.
Нобелевский комитет в Осло 10 октября заявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Представитель Белого дома, комментируя решение Нобелевского комитета по премии мира, заявил, что для комитета политика важнее самого мира.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Немецкий политик обвинил США в обмане Горбачева
3 октября, 01:25
 
ВенесуэлаОслоМихаил ГорбачевВячеслав ВолодинКПССГосдума РФОбщество
 
 
