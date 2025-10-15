Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал детали о переговорах Путина и аш-Шараа - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 15.10.2025 (обновлено: 17:23 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/rossiya-2048444485.html
Новак рассказал детали о переговорах Путина и аш-Шараа
Новак рассказал детали о переговорах Путина и аш-Шараа - РИА Новости, 15.10.2025
Новак рассказал детали о переговорах Путина и аш-Шараа
НОВАК: НА ПЕРЕГОВОРАХ ПУТИНА И АШ-ШАРАА ОБСУЖДАЛИСЬ КОНКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ УЧАСТИЯ РФ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T17:12:00+03:00
2025-10-15T17:23:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048388459_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bad05f5f340dfe8052cb5c653b659ec0.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048388459_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_9769e0d1a42f23f77a45e730cf7e5e04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Новак рассказал детали о переговорах Путина и аш-Шараа

Новак: Путин и аш-Шараа обсуждали проекты в сфере энергетики и транспорта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
НОВАК: НА ПЕРЕГОВОРАХ ПУТИНА И АШ-ШАРАА ОБСУЖДАЛИСЬ КОНКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ УЧАСТИЯ РФ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала