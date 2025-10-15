Рейтинг@Mail.ru
Госдума призвала проработать ряд ответных экономических мер против Латвии - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 15.10.2025 (обновлено: 03:57 16.10.2025)
https://ria.ru/20251015/rossiya-2048416129.html
Госдума призвала проработать ряд ответных экономических мер против Латвии
Госдума призвала проработать ряд ответных экономических мер против Латвии - РИА Новости, 16.10.2025
Госдума призвала проработать ряд ответных экономических мер против Латвии
Госдума рекомендует правительству РФ проработать предложения по ответным действенным мерам, в том числе экономического характера, в отношении Латвии, следует из РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-15T15:45:00+03:00
2025-10-16T03:57:00+03:00
латвия
россия
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20251015/gosduma-2048420987.html
латвия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латвия, россия, госдума рф, в мире
Латвия, Россия, Госдума РФ, В мире
Госдума призвала проработать ряд ответных экономических мер против Латвии

ГД призвала правительство проработать ответные экономические меры против Латвии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума рекомендует правительству РФ проработать предложения по ответным действенным мерам, в том числе экономического характера, в отношении Латвии, следует из проекта заявления палаты о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан.
"Рекомендовать <...> проработать предложения по ответным действенным мерам, в том числе экономического характера, в отношении Латвийской Республики", - сказано в документе, который доступен в думской электронной базе.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в республике, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.
Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Госдуме осудили дискриминацию граждан России в Латвии
Вчера, 16:05
 
ЛатвияРоссияГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала