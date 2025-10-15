https://ria.ru/20251015/rossiya-2048416129.html
Госдума призвала проработать ряд ответных экономических мер против Латвии
Госдума призвала проработать ряд ответных экономических мер против Латвии - РИА Новости, 16.10.2025
Госдума призвала проработать ряд ответных экономических мер против Латвии
Госдума рекомендует правительству РФ проработать предложения по ответным действенным мерам, в том числе экономического характера, в отношении Латвии, следует из РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-15T15:45:00+03:00
2025-10-15T15:45:00+03:00
2025-10-16T03:57:00+03:00
латвия
россия
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20251015/gosduma-2048420987.html
латвия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, россия, госдума рф, в мире
Латвия, Россия, Госдума РФ, В мире
Госдума призвала проработать ряд ответных экономических мер против Латвии
ГД призвала правительство проработать ответные экономические меры против Латвии
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума рекомендует правительству РФ проработать предложения по ответным действенным мерам, в том числе экономического характера, в отношении Латвии, следует из проекта заявления палаты о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан.
"Рекомендовать <...> проработать предложения по ответным действенным мерам, в том числе экономического характера, в отношении Латвийской Республики", - сказано в документе, который доступен в думской электронной базе.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в республике, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.
Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.