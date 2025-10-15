Рейтинг@Mail.ru
На Кубани вновь объявили угрозу атаки безэкипажных катеров - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/rossiya-2048415110.html
На Кубани вновь объявили угрозу атаки безэкипажных катеров
На Кубани вновь объявили угрозу атаки безэкипажных катеров - РИА Новости, 15.10.2025
На Кубани вновь объявили угрозу атаки безэкипажных катеров
Угроза атаки безэкипажных катеров повторно объявлена в Туапсинском округе Кубани, жителей просят срочно покинуть прибрежную полосу, сообщил глава округа Сергей... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T15:36:00+03:00
2025-10-15T15:36:00+03:00
черное море
сергей бойко
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996774937_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_385dc415294a1339b114bba393a6eb8d.jpg
https://ria.ru/20251001/sapery-2045592436.html
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996774937_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2810644c58480478175107f474978a2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, сергей бойко, происшествия
Черное море, Сергей Бойко, Происшествия
На Кубани вновь объявили угрозу атаки безэкипажных катеров

В Туапсинском округе Кубани вновь объявили угрозу атаки безэкипажных катеров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБерег Черного моря
Берег Черного моря - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Берег Черного моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 15 окт - РИА Новости. Угроза атаки безэкипажных катеров повторно объявлена в Туапсинском округе Кубани, жителей просят срочно покинуть прибрежную полосу, сообщил глава округа Сергей Бойко.
"Обращаюсь к жителям Туапсинского округа! Покиньте срочно территории рядом с морем, набережные, пляжи! Ожидаем появления в нашей акватории безэкипажных катеров", - написал он в своем Telegram-канале.
Утром в среду Бойко уже предупреждал жителей о возможности появления БЭК в акватории Черного моря.
Ликвидация у берегов Трабзона предположительно украинского катера - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Саперы ликвидировали катер, обнаруженный у берегов Турции
1 октября, 12:00
 
Черное мореСергей БойкоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала