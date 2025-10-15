https://ria.ru/20251015/rossiya-2048415110.html
На Кубани вновь объявили угрозу атаки безэкипажных катеров
На Кубани вновь объявили угрозу атаки безэкипажных катеров - РИА Новости, 15.10.2025
На Кубани вновь объявили угрозу атаки безэкипажных катеров
Угроза атаки безэкипажных катеров повторно объявлена в Туапсинском округе Кубани, жителей просят срочно покинуть прибрежную полосу, сообщил глава округа Сергей... РИА Новости, 15.10.2025
черное море
сергей бойко
происшествия
На Кубани вновь объявили угрозу атаки безэкипажных катеров
В Туапсинском округе Кубани вновь объявили угрозу атаки безэкипажных катеров