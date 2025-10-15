МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Иллюзия единства стран НАТО тает на глазах из-за страха перед возможным масштабным конфликтом с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Многие европейские государства отказались бы вступать в более масштабную войну с Россией. Словакия, Чехия, Венгрия — уже говорят: "только не мы". Даже Польша с ее сильной армией не станет рисковать своей бурно развивающейся экономикой. Франция, Германия и Великобритания столкнулись с внутренними беспорядками — нет желания вступать в военный конфликт с Москвой", — написал он.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".