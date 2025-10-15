Рейтинг@Mail.ru
"Только не мы". В США сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 15.10.2025 (обновлено: 16:55 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/rossiya-2048409593.html
"Только не мы". В США сделали заявление о войне с Россией
"Только не мы". В США сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 15.10.2025
"Только не мы". В США сделали заявление о войне с Россией
Иллюзия единства стран НАТО тает на глазах из-за страха перед возможным масштабным конфликтом с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T15:25:00+03:00
2025-10-15T16:55:00+03:00
в мире
россия
сша
словакия
дэниел дэвис
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99717/34/997173425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_943218770b81c59fde578b146abbbd82.jpg
https://ria.ru/20251015/es-2048400504.html
https://ria.ru/20251015/dolg-2048200458.html
россия
сша
словакия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99717/34/997173425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ff67d4f75cb192da823cbcb2bcbd310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, словакия, дэниел дэвис, владимир путин, такер карлсон, нато, европа
В мире, Россия, США, Словакия, Дэниел Дэвис, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Европа
"Только не мы". В США сделали заявление о войне с Россией

Дэвис заявил о крахе единства НАТО из-за риска масштабного конфликта с Россией

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСолдаты российской армии
Солдаты российской армии - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Солдаты российской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Иллюзия единства стран НАТО тает на глазах из-за страха перед возможным масштабным конфликтом с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Многие европейские государства отказались бы вступать в более масштабную войну с Россией. Словакия, Чехия, Венгрия — уже говорят: "только не мы". Даже Польша с ее сильной армией не станет рисковать своей бурно развивающейся экономикой. Франция, Германия и Великобритания столкнулись с внутренними беспорядками — нет желания вступать в военный конфликт с Москвой", написал он.
Французские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
СМИ раскрыли, какой военный план ЕС готовит против России
Вчера, 14:51
Дэвис также отметил, что миф о единстве НАТО "рушится под давлением".
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания Контактной группы по Украине в рамках саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Перехитрили сами себя. Главный план ЕС провалился
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШАСловакияДэниел ДэвисВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала