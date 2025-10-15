Рейтинг@Mail.ru
Запад подорвал основы диалога между ядерными державами, заявил Белоусов - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/rossiya-2048408724.html
Запад подорвал основы диалога между ядерными державами, заявил Белоусов
Запад подорвал основы диалога между ядерными державами, заявил Белоусов - РИА Новости, 15.10.2025
Запад подорвал основы диалога между ядерными державами, заявил Белоусов
Запад своей деструктивной деятельностью подорвал основы конструктивного диалога между странами, обладающими ядерным оружием, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T15:23:00+03:00
2025-10-15T15:23:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
сша
андрей белоусов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2774:1560_1920x0_80_0_0_76c0db7248b2c7f866dd2a4af6b4e3a1.jpg
https://ria.ru/20251015/nato-2048323613.html
россия
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_f70ab25e81390a7099c264441247b284.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, сша, андрей белоусов, владимир путин
В мире, Россия, Белоруссия, США, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Запад подорвал основы диалога между ядерными державами, заявил Белоусов

Белоусов: Запад подорвал основы диалога между странами с ядерным оружием

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Запад своей деструктивной деятельностью подорвал основы конструктивного диалога между странами, обладающими ядерным оружием, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
"Архитектура глобальной безопасности продолжает деградировать. В результате деструктивной деятельности Запада подорваны основы конструктивного диалога между государствами - обладателями ядерного оружия", - сказал Белоусов.
Он добавил, что 5 февраля 2026 года истекает срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В целях недопущения неконтролируемого роста ядерных арсеналов президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия готова продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ при условии его выполнения США, отметил министр.
Глава Пентагона Пит Хегсет и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Глава Пентагона озвучил ожидания США по помощи Украине от НАТО
Вчера, 10:03
 
В миреРоссияБелоруссияСШААндрей БелоусовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала