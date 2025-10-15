https://ria.ru/20251015/rossiya-2048408724.html
Запад подорвал основы диалога между ядерными державами, заявил Белоусов
Запад подорвал основы диалога между ядерными державами, заявил Белоусов
Запад подорвал основы диалога между ядерными державами, заявил Белоусов
Запад своей деструктивной деятельностью подорвал основы конструктивного диалога между странами, обладающими ядерным оружием, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 15.10.2025
россия
белоруссия
сша
Запад подорвал основы диалога между ядерными державами, заявил Белоусов
