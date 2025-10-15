https://ria.ru/20251015/rossiya-2048388936.html
Между Россией и Сирией сложились особые отношения, заявил Путин
Между Россией и Сирией сложились особые отношения, заявил Путин - РИА Новости, 15.10.2025
Между Россией и Сирией сложились особые отношения, заявил Путин
Между Россией и Сирией за многие десятилетия сложились особые отношения, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.10.2025
