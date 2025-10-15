https://ria.ru/20251015/rossiya-2048294022.html
Россияне назвали недопустимую разницу в возрасте партнеров
Россияне назвали недопустимую разницу в возрасте партнеров - РИА Новости, 15.10.2025
Россияне назвали недопустимую разницу в возрасте партнеров
Большинство россиян допускают разницу в возрасте партнеров для отношений и брака не более десяти лет, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, с которым... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T03:56:00+03:00
2025-10-15T03:56:00+03:00
2025-10-15T03:56:00+03:00
михаил мамонов
вциом
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989923077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ee00fa30ec696400ed154935c6270a9.jpg
https://ria.ru/20231019/obschestvo-1903892986.html
https://ria.ru/20250623/ekspert-2024741647.html
https://ria.ru/20250623/vtsiom-2024729862.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989923077_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_75dc88adf69f360b7abbf73737de2d81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мамонов, вциом, рбк (медиагруппа)
Михаил Мамонов, ВЦИОМ, РБК (медиагруппа)
Россияне назвали недопустимую разницу в возрасте партнеров
ВЦИОМ: россияне допускают разницу в возрасте партнеров не более 10 лет
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Большинство россиян допускают разницу в возрасте партнеров для отношений и брака не более десяти лет, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, с которым ознакомилось РБК
.
"Большинство россиян (67%) считает допустимой разницу в возрасте между партнерами для отношений и брака не более пяти-десяти лет", — говорится в материале.
Согласно опросу, мнения о том, что возраст не имеет значения, придерживается лишь пятая часть опрошенных, разницу в возрасте в 15 лет назвали допустимой лишь семь процентов, а еще больший разрыв одобрили три процента респондентов.
"Специалисты ВЦИОМ
отметили, что разница между партнерами в 15–20 лет большинством россиян воспринимаются, скорее, как проблема, чем норма", — говорится в материале.
В январе 2024 года руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов
сообщил, что большинство (87%) россиян считают, что одной из важнейших целей для человека является создание семьи, 90% россиян уверены, что в семье должны быть дети.
Кроме того, восемь из десяти (82%) респондентов считают, что как бы ни менялся мир, традиционная семья всегда будет современной, а по мнению 15% опрошенных, семья в ее традиционном понимании – это пережиток прошлого.