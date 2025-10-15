Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали недопустимую разницу в возрасте партнеров - РИА Новости, 15.10.2025
03:56 15.10.2025
Россияне назвали недопустимую разницу в возрасте партнеров
Россияне назвали недопустимую разницу в возрасте партнеров - РИА Новости, 15.10.2025
Россияне назвали недопустимую разницу в возрасте партнеров
Большинство россиян допускают разницу в возрасте партнеров для отношений и брака не более десяти лет, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, с которым... РИА Новости, 15.10.2025
михаил мамонов, вциом, рбк (медиагруппа)
Михаил Мамонов, ВЦИОМ, РБК (медиагруппа)
Россияне назвали недопустимую разницу в возрасте партнеров

ВЦИОМ: россияне допускают разницу в возрасте партнеров не более 10 лет

Семейная пара у новогодней елки
Семейная пара у новогодней елки - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© iStock.com / Jelena Danilovic
Семейная пара у новогодней елки. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Большинство россиян допускают разницу в возрасте партнеров для отношений и брака не более десяти лет, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, с которым ознакомилось РБК.
"Большинство россиян (67%) считает допустимой разницу в возрасте между партнерами для отношений и брака не более пяти-десяти лет", — говорится в материале.
Согласно опросу, мнения о том, что возраст не имеет значения, придерживается лишь пятая часть опрошенных, разницу в возрасте в 15 лет назвали допустимой лишь семь процентов, а еще больший разрыв одобрили три процента респондентов.
"Специалисты ВЦИОМ отметили, что разница между партнерами в 15–20 лет большинством россиян воспринимаются, скорее, как проблема, чем норма", — говорится в материале.
В январе 2024 года руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов сообщил, что большинство (87%) россиян считают, что одной из важнейших целей для человека является создание семьи, 90% россиян уверены, что в семье должны быть дети.
Кроме того, восемь из десяти (82%) респондентов считают, что как бы ни менялся мир, традиционная семья всегда будет современной, а по мнению 15% опрошенных, семья в ее традиционном понимании – это пережиток прошлого.
