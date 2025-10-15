Россияне назвали недопустимую разницу в возрасте партнеров

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Большинство россиян допускают разницу в возрасте партнеров для отношений и брака не более десяти лет, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, с которым ознакомилось Большинство россиян допускают разницу в возрасте партнеров для отношений и брака не более десяти лет, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, с которым ознакомилось РБК

"Большинство россиян (67%) считает допустимой разницу в возрасте между партнерами для отношений и брака не более пяти-десяти лет", — говорится в материале.

Согласно опросу, мнения о том, что возраст не имеет значения, придерживается лишь пятая часть опрошенных, разницу в возрасте в 15 лет назвали допустимой лишь семь процентов, а еще больший разрыв одобрили три процента респондентов.

"Специалисты ВЦИОМ отметили, что разница между партнерами в 15–20 лет большинством россиян воспринимаются, скорее, как проблема, чем норма", — говорится в материале.

В январе 2024 года руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов сообщил, что большинство (87%) россиян считают, что одной из важнейших целей для человека является создание семьи, 90% россиян уверены, что в семье должны быть дети.