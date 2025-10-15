Рейтинг@Mail.ru
Украинский постпред признал тактику России блестящей
01:54 15.10.2025
Украинский постпред признал тактику России блестящей
Россия никогда не была изолирована на международном уровне, такое признание сделал постпред Украины в ООН, бывший посол в Германии Андрей Мельник. РИА Новости, 15.10.2025
в мире
россия
украина
германия
владимир путин
андрей мельник
оон
брикс
россия
украина
германия
в мире, россия, украина, германия, владимир путин, андрей мельник, оон, брикс
В мире, Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, Андрей Мельник, ООН, БРИКС
Постпред Украины Мельник: Россия блестяще владеет настроениями в ООН

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россия никогда не была изолирована на международном уровне, такое признание сделал постпред Украины в ООН, бывший посол в Германии Андрей Мельник.
"Россияне блестяще владеют настроениями в ООН. Это один из ярких фактов, которые нам приходится констатировать", — сказал он в интервью телеканалу "Общественное".
Дипломат также признал, что Россия имеет очень тесные отношения со странами Глобального Юга, а количество желающих присоединиться к БРИКС только растет. При этом представления о том, что западным странам удалось изолировать Россию, не соответствуют реальности, констатировал постпред.
"Русские грамотно используют такие нюансы, их влияние нельзя недооценивать. У них огромное дипломатическое присутствие, сотни опытных дипломатов. Нужно признать, что россияне здесь на коне", — пожаловался Мельник.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что страна не собирается ни от кого изолироваться и продолжить строить отношения с теми, кто этого хочет, и дорожит репутацией. Как отмечал глава государства, в США и Европе много людей, которые думают одинаково с Россией, но не всегда элиты этих стран проводят политику, направленную в интересах своего народа.
В мире Россия Украина Германия Владимир Путин Андрей Мельник ООН БРИКС
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала