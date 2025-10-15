Будущее России стоит очень дорого

Зарубежные проекты отечественной корпорации "Росатом" продолжают развиваться, причем даже с опережением установленных сроков. На днях в Узбекистане, в Фаришском районе Джизакской области, прошла символическая церемония закладки котлована под будущие энергоблоки, где будут трудиться российские малые реакторы РИТМ-200Н. Новость замечательная, тем более что в мире очень немногие страны и компании способны строить современные АЭС, а уж реализовать инновационную концепцию атомных реакторов малой мощности в промышленном масштабе, да еще и с опережением графика — тут "Росатом" вне конкуренции.

В широкой российской общественности зачастую наблюдается непонимание, зачем России в принципе строить столь дорогостоящий и сложный объект где-то вне наших границ, выделять под это государственные кредиты, обучать местных специалистов, поставлять и затем утилизировать отработанный уран и многое другое. Ведь все желающие получить в свое распоряжение АЭС по российскому проекту — будь то страны ближние из числа бывших советских республик или из дальнего зарубежья — могут потом нас обмануть, откажутся платить по кредитным обязательствам, а то и вовсе просто отберут атомные объекты в свое личное пользование, банально и демонстративно "кинув" Россию.

Давайте же разберем мотивы, экономику, механизмы и, конечно же, политику экспорта российских атомных технологий. Это будет полезно, так как волны незаметного воздействия от реализации подобных проектов расходятся намного дальше области энергетики. Для примера возьмем упомянутую стройку в Узбекистане.

Первое. Конкретно Джизакская АЭС строится полностью на деньги Узбекистана, в данном случае Москва не выделяла кредит с государственным обеспечением, как это было для Белорусской атомной электростанции и АЭС "Пакш" в Венгрии. При этом сама схема профильного кредитования выгодна в первую очередь кредитору — даже при условии, что покупателям российских атомных технологий Москва выделяет деньги под очень скромные три-четыре процента. Однако если учитывать, что, по последним опубликованным данным, "Росатом" предлагает один энергоблок под ключ за 7,5 миллиарда долларов, только одних процентов в государственную казну возвращается свыше трехсот миллионов долларов (23 миллиарда рублей по текущему курсу).

При этом Россия не выделяет покупателю ни физических, ни даже виртуальных денег. Средства из федерального бюджета напрямую направляются в структуры "Росатома", обеспечивая поточную загрузку мощностей и работу глубоких вертикальных и разветвленных горизонтальных цепочек кооперации внутри страны. Работой обеспечиваются десятки предприятий, десятки тысяч сотрудников, а заказчик на протяжении многих лет оплачивает все это уже физическими деньгами, включая проценты.

Кредитование вообще очень выгодный механизм, иначе этим не занимались бы глобальные транснациональные корпорации и все ведущие страны, включая США и Китай, активно выдающие деньги на приобретение собственных товаров, технологий и услуг.

Еще один малозаметный, но крайне важный момент заключается в том, что такие сложные и наукоемкие направления, как атомная энергетика, требуют постоянного вовлечения. Паузы здесь губительны, а длительные простои приводят к снижению технических компетенций, что впоследствии ведет к их утрате.

Самый наглядный пример подобных тенденций — это атомные отрасли в США, Франции и Великобритании.

Американцы сегодня навязывают своим вассалам жесткие контракты, запрещающие сотрудничество с кем-либо еще, однако сами физически не строят ничего, сконцентрировавшись на перехвате уже действующих реакторов. Так было на Украине, куда американцы поставляли топливо в тепловыделяющих сборках, спроектированных специально "под русские".

Французы, сорок лет назад клепавшие АЭС как горячие пирожки, натужно пытаются запустить третий энергоблок АЭС "Фламанвилль", но сроки постоянно переносятся. Несчастный энергоблок строят уже семнадцать лет, а самый молодой его предшественник (второй блок АЭС "Сиво") был построен двадцать пять лет назад.

Британия выбыла даже из этого сомнительного перечня, полностью утратив навыки строительства АЭС и тотально отстав в научно-технологическом плане. Все настолько печально, что на строительство пятого блока АЭС "Хинкли-Поинт С-1" пришлось приглашать китайскую China General Nuclear Power Group, которую Лондон впоследствии под давлением Вашингтона из проекта выгнал и тем самым наглухо заморозил стройку.

Второе. Возводимые в Узбекистане, Казахстане и других странах атомные электростанции — это проекты с горизонтом минимум 60 лет. Именно таков текущий срок эксплуатации реакторов ВВЭР-1000/1200, однако сегодня продлевают лимиты гораздо более старым и менее совершенным блокам, так что в календарном плане смело можно ставить многоточие. На все это время российские подразделения "Росатома" и его смежников будут обеспечены заказами по добыче урана, производству топлива, обеспечению топливных циклов, вывозу ОЯТ, техническому обслуживанию, лицензированию и подготовке квалифицированных кадров.

Третье — о тех самых кадрах. К строительству Джизакской АЭС планируется привлечь до двадцати тысяч рабочих различных специальностей. По результатам конкурса не менее семидесяти процентов персонала предоставит группа компаний Enter Engineering (Узбекистан). То есть около четырнадцати тысяч узбеков получат уникальный практический опыт строительства АЭС. Эти люди, помимо востребованной квалификации, будут обеспечены работой на годы вперед, то есть они останутся дома, а не поедут на низкоквалифицированные заработки, в первую очередь в Россию.

В то же самое время такая рабочая армия может очень сильно пригодиться и внутри России, где, согласно "Энергетической стратегии — 2035", планируется возведение новых АЭС на востоке страны, а также в зарубежных проектах. Еще раз подчеркнем, что людей с таким опытом не так уж много, а Россия сейчас испытывает ощутимый кадровый голод по всем направлениям. Это связано и с проблемами демографии, и с оттоком части мужского населения на фронт.

Сюда же нужно включить университетскую и лабораторную подготовку тех, кто будет обеспечивать работу уже действующей станции. Это профильные техникумы, университеты, курсы, программы, тренинги. Для их организации также требуются российские специалисты, которые будут взращивать молодых научных сотрудников на местах.

Подготовка научных кадров ведется на русском языке и по русским материалам, тем самым опосредованно формируется дружественная России научно-техническая, а порой и политическая элита зарубежных стран. Пример тому — любой международный технический форум, проводящийся в нашей стране, где представители Африки, занимающие должности министров энергетики, горной промышленности, при встрече радостно обнимаются со своими бывшими однокурсниками из Азии, такими же русскоязычными выпускниками МИФИ, МИСИС, МГТУ им. Баумана и прочих технических вузов.