Россияне стали чаще бронировать отели в Японии
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:33 15.10.2025
Россияне стали чаще бронировать отели в Японии
Число бронирований отелей и гостиниц в Японии среди россиян в этом году выросло почти на 20% в годовом выражении, наибольший спрос приходится на весенний и... РИА Новости, 15.10.2025
2025
Россияне стали чаще бронировать отели в Японии

Число бронирований россиянами отелей в Японии выросло почти на 20 процентов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКомплекс зданий Императорского дворца в городе Токио
Комплекс зданий Императорского дворца в городе Токио - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Комплекс зданий Императорского дворца в городе Токио. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число бронирований отелей и гостиниц в Японии среди россиян в этом году выросло почти на 20% в годовом выражении, наибольший спрос приходится на весенний и осенний периоды, рассказали РИА Новости в сервисе для бронирования путешествий OneTwoTrip.
Ранее в среду Японская национальная организация по туризму сообщила, что число туристов из России в Японию в сентябре достигло 21,2 тысячи человек, что стало рекордом для этого месяца. А за девять месяцев - 129,2 тысячи человек (рост на 2,4% в годовом выражении).
Туристы с чемоданами в аэропорту - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Япония изменила предупреждение об опасности поездок в Россию
12 сентября, 09:11
"По нашим данным, в этом году количество отельных заказов в Японии выросло на 19,8% по сравнению с 2024 годом. Что касается топ-3 популярных городов Страны восходящего солнца, то самый большой рост показала Осака - 44,5%. Токио и Киото также продемонстрировали положительную динамику, хоть и менее значительную: число бронирований мест размещений вырос на 0,9% и 3,5% соответственно", - сказали в OneTwoTrip.
Они также проанализировали заказы 2025-го и отметили, что высокий спрос на путешествия в Японию приходится на весенний и осенний периоды, когда природа страны раскрывается во всей красе.
"Самым популярным месяцем стал октябрь, на который пришлось 15,5% всех отельных заказов, в это время туристы стремятся увидеть знаменитый сезон красных кленов (момидзи). На втором месте - апрель с долей 14,8% - это пик цветения сакуры, который традиционно привлекает огромное число путешественников. Третье место занял сентябрь (14% заказов)", - рассказали в сервисе.
Чаще всего путешественники бронируют жилье на 4-7 дней, и, как правило, выбирают отели категории "три звезды" со средней стоимостью размещения за ночь 12,4 тысячи рублей.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В АТОР рассказали, за счет чего растет интерес россиян к поездкам в Японию
18 сентября, 09:28
 
ТуризмЯпонияРоссияОсака (город)Новости - Туризм
 
 
