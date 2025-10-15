Россияне стали чаще бронировать отели в Японии

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число бронирований отелей и гостиниц в Японии среди россиян в этом году выросло почти на 20% в годовом выражении, наибольший спрос приходится на весенний и осенний периоды, рассказали РИА Новости в сервисе для бронирования путешествий OneTwoTrip.

Ранее в среду Японская национальная организация по туризму сообщила, что число туристов из России Японию в сентябре достигло 21,2 тысячи человек, что стало рекордом для этого месяца. А за девять месяцев - 129,2 тысячи человек (рост на 2,4% в годовом выражении).

"По нашим данным, в этом году количество отельных заказов в Японии выросло на 19,8% по сравнению с 2024 годом. Что касается топ-3 популярных городов Страны восходящего солнца, то самый большой рост показала Осака - 44,5%. Токио Киото также продемонстрировали положительную динамику, хоть и менее значительную: число бронирований мест размещений вырос на 0,9% и 3,5% соответственно", - сказали в OneTwoTrip.

Они также проанализировали заказы 2025-го и отметили, что высокий спрос на путешествия в Японию приходится на весенний и осенний периоды, когда природа страны раскрывается во всей красе.

"Самым популярным месяцем стал октябрь, на который пришлось 15,5% всех отельных заказов, в это время туристы стремятся увидеть знаменитый сезон красных кленов (момидзи). На втором месте - апрель с долей 14,8% - это пик цветения сакуры, который традиционно привлекает огромное число путешественников. Третье место занял сентябрь (14% заказов)", - рассказали в сервисе.