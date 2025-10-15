https://ria.ru/20251015/rossijane-2048394587.html
Россияне стали чаще бронировать отели в Японии
Россияне стали чаще бронировать отели в Японии - РИА Новости, 15.10.2025
Россияне стали чаще бронировать отели в Японии
15.10.2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число бронирований отелей и гостиниц в Японии среди россиян в этом году выросло почти на 20% в годовом выражении, наибольший спрос приходится на весенний и осенний периоды, рассказали РИА Новости в сервисе для бронирования путешествий OneTwoTrip.
Ранее в среду Японская национальная организация по туризму сообщила, что число туристов из России
в Японию
в сентябре достигло 21,2 тысячи человек, что стало рекордом для этого месяца. А за девять месяцев - 129,2 тысячи человек (рост на 2,4% в годовом выражении).
"По нашим данным, в этом году количество отельных заказов в Японии выросло на 19,8% по сравнению с 2024 годом. Что касается топ-3 популярных городов Страны восходящего солнца, то самый большой рост показала Осака
- 44,5%. Токио
и Киото
также продемонстрировали положительную динамику, хоть и менее значительную: число бронирований мест размещений вырос на 0,9% и 3,5% соответственно", - сказали в OneTwoTrip.
Они также проанализировали заказы 2025-го и отметили, что высокий спрос на путешествия в Японию приходится на весенний и осенний периоды, когда природа страны раскрывается во всей красе.
"Самым популярным месяцем стал октябрь, на который пришлось 15,5% всех отельных заказов, в это время туристы стремятся увидеть знаменитый сезон красных кленов (момидзи). На втором месте - апрель с долей 14,8% - это пик цветения сакуры, который традиционно привлекает огромное число путешественников. Третье место занял сентябрь (14% заказов)", - рассказали в сервисе.
Чаще всего путешественники бронируют жилье на 4-7 дней, и, как правило, выбирают отели категории "три звезды" со средней стоимостью размещения за ночь 12,4 тысячи рублей.