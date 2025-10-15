Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут оформить налоговый вычет на "Госуслугах"
15.10.2025
Россияне смогут оформить налоговый вычет на "Госуслугах"
Россияне смогут оформить налоговый вычет на "Госуслугах"
Россияне смогут оформить налоговый вычет на "Госуслугах"

На Госуслугах запустили опцию по оформлению налогового вычета

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГосуслуги
Госуслуги - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россияне теперь могут оформить налоговый вычет на "Госуслугах" в формате жизненной ситуации, не переходя на сторонние сервисы, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Персональные данные, которые уже есть в государственных системах, вносятся автоматически. Жизненная ситуация "Налоговый вычет" запущена на портале "Госуслуг", чтобы помочь человеку совершить все необходимые шаги последовательно, по понятному алгоритму, не переходя с портала на сторонние ресурсы", – сказал Григоренко, его слова приводятся в сообщении аппарата.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
На "Госуслугах" добавили функцию "доверенный контакт"
14 октября, 12:10
Отмечается, что сервис позволяет упростить процедуру оформления налогового вычета, а также снизить риски передачи своих данных ненадежным организациям, которые могут оказывать услуги по заполнению налоговых деклараций.
Сервис также помогает гражданам определить, какой вид налогового вычета они могут получить. Так, если в течение года были расходы на лечение, обучение, спорт, гражданин может обратиться за социальным налоговым вычетом, пояснили в аппарате вице-премьера.
"Люди, которые перечисляли взносы в программу долгосрочных сбережений, на негосударственное пенсионное обеспечение или открыли индивидуальный инвестиционный счет, могут оформить вычет на долгосрочные сбережения. Налогоплательщики, имеющие детей, а также льготные категории граждан получают стандартные налоговые вычеты", - добавили там.
В ноябре 2024 года в аппарате вице-премьера заявили РИА Новости, что оформление налогового вычета на "Госуслугах" планируется внедрить в 2025 году. Тогда же глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство ведет активную работу по внедрению механизма оформления налогового вычета на портале "Госуслуги".
В декабре 2024 года на ЕПГУ (Едином портале государственных услуг) была запущена возможность получения социальных вычетов, а также вычетов за недвижимость и проценты по ипотеке.
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
МВД рассказало о способах мошенничества с "Госуслугами"
2 августа, 03:25
 
Россия, Дмитрий Григоренко, Максут Шадаев, Технологии
 
 
