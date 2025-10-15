Россия запросила у США комментарий о передаче разведданных Украине

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия обратила внимание на сообщения в Financial Times о том, что США в течение нескольких месяцев передают Украине разведданные, которые помогают Киеву наносить удары по целям в России, и запросила по этому поводу США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Много пишут, и далеко не всё из таких "ударов в колокол" подтверждается. Но, конечно, мы на это обратили внимание. Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения Financial Times", - сказал Лавров в интервью газете " Коммерсант ".

Отвечая на вопрос издания, прокомментировала ли это американская сторона, он отметил, что запросили "пару дней назад, когда это было опубликовано".

Как утверждает Financial Times , США уже несколько месяцев помогают ВСУ бить по российским энергетическим объектам. По данным собеседников FT, разведданные якобы позволили поразить "важные объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы", разведка США помогает Украине определять маршрут, высоту и время для атак.

В конце сентября спецпредставитель главы Белого дома Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Киеву наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Он добавил, что "неприкосновенных мест нет", но не уточнил, идет ли речь об атаках американским вооружением.