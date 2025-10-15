Рейтинг@Mail.ru
Россия запросила у США комментарий о передаче разведданных Украине - РИА Новости, 15.10.2025
18:13 15.10.2025 (обновлено: 19:39 15.10.2025)
Россия запросила у США комментарий о передаче разведданных Украине
в мире, россия, сша, украина, сергей лавров
В мире, Россия, США, Украина, Сергей Лавров
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия обратила внимание на сообщения в Financial Times о том, что США в течение нескольких месяцев передают Украине разведданные, которые помогают Киеву наносить удары по целям в России, и запросила по этому поводу США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Много пишут, и далеко не всё из таких "ударов в колокол" подтверждается. Но, конечно, мы на это обратили внимание. Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения Financial Times", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Начало конца: почему теперь Россия дико пожалеет, что ее не приняли в НАТО
14 октября, 08:00
Отвечая на вопрос издания, прокомментировала ли это американская сторона, он отметил, что запросили "пару дней назад, когда это было опубликовано".
Как утверждает Financial Times, США уже несколько месяцев помогают ВСУ бить по российским энергетическим объектам. По данным собеседников FT, разведданные якобы позволили поразить "важные объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы", разведка США помогает Украине определять маршрут, высоту и время для атак.
В конце сентября спецпредставитель главы Белого дома Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Киеву наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Он добавил, что "неприкосновенных мест нет", но не уточнил, идет ли речь об атаках американским вооружением.
В МИД России призывали США придерживаться курса на мирное урегулирование конфликта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Лавров ответил на вопрос о призыве Трампа остановить удары по Украине
27 апреля, 18:11
 
В миреРоссияСШАУкраинаСергей Лавров
 
 
