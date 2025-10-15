https://ria.ru/20251015/rossija-2048437155.html
Россия и Белоруссия проведут 164 мероприятия по военному сотрудничеству
Россия и Белоруссия проведут 164 мероприятия по военному сотрудничеству - РИА Новости, 15.10.2025
Россия и Белоруссия проведут 164 мероприятия по военному сотрудничеству
Россия и Белоруссия в рамках плана военного сотрудничества на 2026 год проведут 164 мероприятия, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:42:00+03:00
2025-10-15T16:42:00+03:00
2025-10-15T16:42:00+03:00
россия
белоруссия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775360290_0:0:3240:1822_1920x0_80_0_0_5fe8caa9805752ca02c8c6c517bcec8b.jpg
https://ria.ru/20251015/rossija-2048436362.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775360290_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d073eb2cfec2d4454f4dde5090002f5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, андрей белоусов
Россия, Белоруссия, Андрей Белоусов
Россия и Белоруссия проведут 164 мероприятия по военному сотрудничеству
РФ и Белоруссия в 2026 году проведут 164 мероприятия по военному сотрудничеству