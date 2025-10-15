Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия проведут 164 мероприятия по военному сотрудничеству - РИА Новости, 15.10.2025
16:42 15.10.2025
Россия и Белоруссия проведут 164 мероприятия по военному сотрудничеству
Россия и Белоруссия проведут 164 мероприятия по военному сотрудничеству
Россия, Белоруссия, Андрей Белоусов
Россия и Белоруссия проведут 164 мероприятия по военному сотрудничеству

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия в рамках плана военного сотрудничества на 2026 год проведут 164 мероприятия, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран.
"План двустороннего военного сотрудничества на 2026 год включает 164 мероприятия по различным направлениям деятельности. Более половины из них предусматривает практическую отработку совместных задач", - приводит Минобороны России слова Белоусова.
Россия и Белоруссия подписали программу стратегического партнерства
РоссияБелоруссияАндрей Белоусов
 
 
