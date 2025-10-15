Россия и Белоруссия подписали программу стратегического партнерства

https://ria.ru/20251015/rossija-2048436362.html
РФ и Белоруссия подписали программу стратегического партнёрства в военной области на пять лет, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 15.10.2025
россия
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048437335_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fdc82fdb8688f317cf7a5b50ce056e89.jpg
Подписание программы стратегического партнёрства в военной области между Россией и Белоруссией
Россия и Белоруссия подписали программу стратегического партнёрства в военной области на пять лет, сообщил Белоусов.
Он добавил, что страны в рамках плана военного сотрудничества на следующий год проведут 164 мероприятия.
