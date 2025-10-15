Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия подписали программу стратегического партнерства
16:40 15.10.2025 (обновлено: 23:34 15.10.2025)
Россия и Белоруссия подписали программу стратегического партнерства
Россия и Белоруссия подписали программу стратегического партнерства
РФ и Белоруссия подписали программу стратегического партнёрства в военной области на пять лет, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 15.10.2025
Подписание программы стратегического партнёрства в военной области между Россией и Белоруссией
Россия и Белоруссия подписали программу стратегического партнёрства в военной области на пять лет, сообщил Белоусов. Он добавил, что страны в рамках плана военного сотрудничества на следующий год проведут 164 мероприятия.
Россия и Белоруссия подписали программу стратегического партнерства

Россия и Белоруссия подписали программу стратегического партнерства на пять лет

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. РФ и Белоруссия подписали программу стратегического партнёрства в военной области на пять лет, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
В среду состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии.
"Сегодня мы подписали 14 документов. В том числе программу стратегического партнёрства Российской Федерации и Республики Беларусь в военной области на очередной пятилетний период", - сказал Белоусов.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Россия продолжит оснащать Белоруссию высокоточным вооружением
БезопасностьРоссияБелоруссияАндрей Белоусов
 
 
