Россия продолжит оснащать Белоруссию высокоточным вооружением - РИА Новости, 15.10.2025
16:39 15.10.2025
Россия продолжит оснащать Белоруссию высокоточным вооружением
Россия продолжит оснащать белорусскую армию современным высокоточным, высокотехнологичным вооружением, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:39:00+03:00
2025-10-15T16:39:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
белоруссия
безопасность, россия, андрей белоусов, белоруссия
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Белоруссия
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия продолжит оснащать белорусскую армию современным высокоточным, высокотехнологичным вооружением, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Взаимовыгодное партнёрство, в том числе в целях оснащения белорусской армии современным высокоточным, высокотехнологичным вооружением, будет продолжено", - сказал Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран.
