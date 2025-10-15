https://ria.ru/20251015/rossija-2048435703.html
Россия продолжит оснащать Белоруссию высокоточным вооружением
Россия продолжит оснащать белорусскую армию современным высокоточным, высокотехнологичным вооружением, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 15.10.2025
россия
белоруссия
