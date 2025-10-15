Рейтинг@Mail.ru
Белоусов: Россия и Белоруссия укрепляют единое оборонное пространство - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/rossija-2048411511.html
Белоусов: Россия и Белоруссия укрепляют единое оборонное пространство
Белоусов: Россия и Белоруссия укрепляют единое оборонное пространство - РИА Новости, 15.10.2025
Белоусов: Россия и Белоруссия укрепляют единое оборонное пространство
Российская Федерация и Белоруссия укрепляют единое оборонное пространство, налаживают поставки военной техники и кооперацию оборонно-промышленных комплексов,... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T15:28:00+03:00
2025-10-15T15:28:00+03:00
безопасность
россия
белоруссия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2774:1560_1920x0_80_0_0_76c0db7248b2c7f866dd2a4af6b4e3a1.jpg
https://ria.ru/20251011/belorussiya-2047670593.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_f70ab25e81390a7099c264441247b284.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, белоруссия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Белоруссия, Андрей Белоусов
Белоусов: Россия и Белоруссия укрепляют единое оборонное пространство

Белоусов заявил об укреплении единого оборонного пространства РФ и Белоруссии

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская Федерация и Белоруссия укрепляют единое оборонное пространство, налаживают поставки военной техники и кооперацию оборонно-промышленных комплексов, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран.
"Совместно с белорусской стороной укрепляем единое оборонное пространство. Осуществляем взаимные поставки продукции военного назначения. Налаживаем кооперацию оборонно-промышленных комплексов наших стран", - отметил министр.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Белоруссии проверят войска с приведением их в высшую боевую готовность
11 октября, 09:02
 
БезопасностьРоссияБелоруссияАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала