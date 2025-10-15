Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия утвердят программу стратегического партнерства - РИА Новости, 15.10.2025
Россия и Белоруссия утвердят программу стратегического партнерства
Россия и Белоруссия утвердят программу стратегического партнерства
Минобороны РФ и Белоруссии в среду утвердят программу стратегического партнёрства на период с 2026 по 2030 годы, сообщил на российско-беларусской коллегии... РИА Новости, 15.10.2025
Россия и Белоруссия утвердят программу стратегического партнерства

РФ и Белоруссия утвердят программу стратегического партнерства до 2030 года

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минобороны РФ и Белоруссии в среду утвердят программу стратегического партнёрства на период с 2026 по 2030 годы, сообщил на российско-беларусской коллегии военных ведомств министр обороны России Андрей Белоусов.
"В целях продолжения взаимодействия в сфере обороны сегодня утвердим программу стратегического партнёрства Республики Беларусь и Российской Федерации в военной области на период с 2026 по 2030 год", - сказал Белоусов.
