https://ria.ru/20251015/rossija-2048410064.html
Россия и Белоруссия утвердят программу стратегического партнерства
Россия и Белоруссия утвердят программу стратегического партнерства - РИА Новости, 15.10.2025
Россия и Белоруссия утвердят программу стратегического партнерства
Минобороны РФ и Белоруссии в среду утвердят программу стратегического партнёрства на период с 2026 по 2030 годы, сообщил на российско-беларусской коллегии... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T15:25:00+03:00
2025-10-15T15:25:00+03:00
2025-10-15T15:25:00+03:00
россия
белоруссия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
https://ria.ru/20251015/belousov-2048409751.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, андрей белоусов
Россия, Белоруссия, Андрей Белоусов
Россия и Белоруссия утвердят программу стратегического партнерства
РФ и Белоруссия утвердят программу стратегического партнерства до 2030 года