Россия и Белоруссия утвердят программу стратегического партнерства

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минобороны РФ и Белоруссии в среду утвердят программу стратегического партнёрства на период с 2026 по 2030 годы, сообщил на российско-беларусской коллегии военных ведомств министр обороны России Андрей Белоусов.