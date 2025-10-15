Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия уделяют приоритетное внимание ПВО, заявил Белоусов
15:25 15.10.2025
Россия и Белоруссия уделяют приоритетное внимание ПВО, заявил Белоусов
2025-10-15T15:25:00+03:00
2025-10-15T15:25:00+03:00
безопасность
россия
белоруссия
андрей белоусов
в мире
безопасность, россия, белоруссия, андрей белоусов, в мире
Безопасность, Россия, Белоруссия, Андрей Белоусов, В мире
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия уделяют приоритетное внимание повышению боевых возможностей региональной группировки войск и единой системы ПВО, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран.
"Приоритетное внимание уделяем повышению боевых возможностей региональной группировки войск и Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии", - приводит Минобороны России слова Белоусова.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи в Минске
Белоусов и Лукашенко обсудили в Минске военное сотрудничество
16 мая, 12:42
 
БезопасностьРоссияБелоруссияАндрей БелоусовВ мире
 
 
