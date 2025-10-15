Россия готова участвовать в строительстве новых электростанций в Венгрии

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия выразила готовность участвовать в строительстве новых, модернизации и реконструкции действующих электростанций в Венгрии, включая ГЭС, сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака и главы МИД Венгрии Петера Сийярто на полях Российской энергетической недели.