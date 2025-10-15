Рейтинг@Mail.ru
В Сбербанке рассказали об изменении реальных цен на жилье в России - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/rossija-2048309584.html
В Сбербанке рассказали об изменении реальных цен на жилье в России
В Сбербанке рассказали об изменении реальных цен на жилье в России - РИА Новости, 15.10.2025
В Сбербанке рассказали об изменении реальных цен на жилье в России
Жилье в России в реальных ценах, то есть с учетом инфляции, дешевеет, заявил в интервью РИА Недвижимость директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T08:46:00+03:00
2025-10-15T08:46:00+03:00
жилье
россия
москва
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
домклик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edc92d740d7c4c8219d71d496e73dc0.jpg
https://ria.ru/20251015/sberbank-2048309121.html
https://realty.ria.ru/20251015/dengi-2048214256.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_290:112:2872:2048_1920x0_80_0_0_d7320b447ac31120dd2df7e82a39e560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, москва, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), домклик
Жилье, Россия, Москва, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ДомКлик
В Сбербанке рассказали об изменении реальных цен на жилье в России

Сбербанк заявил, что жилье в России дешевеет в реальных ценах

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт – РИА Недвижимость. Жилье в России в реальных ценах, то есть с учетом инфляции, дешевеет, заявил в интервью РИА Недвижимость директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.
"Меня поражает сложившаяся на первичном и вторичном рынках ситуация, когда второй год подряд темпы роста инфляции превышают темпы роста стоимости квадратного метра жилья. Выходит, в реальных ценах жилье дешевеет", – отметил он.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Сбербанке рассказали о доходах ипотечников в 2025 году
Вчера, 08:43
В частности, по словам Лейпи, в сегменте новостроек за 2025 год средняя стоимость квадратного метра увеличится "максимум на 4-5%", а месяц к месяцу ценник рос в среднем на 0,4%.
"В подобной ситуации застройщику все труднее перекладывать рост себестоимости в цену и, соответственно, в маржу. А в ряде случаев девелопер жертвует маржой, чтобы сохранить продажи", – констатировал он.
При этом, как указал Лейпи, данные Сбербанка не подтверждают информацию ЦБ РФ о значительном разрыве в стоимости между жильем на первичном и вторичном рынке.
"Мы общались не раз на эту тему с регулятором и считаем, что нужно менять методологию расчета разрыва, потому что нельзя сравнивать новостройку со старым советским жилфондом. Очевидно, что стоимость квадратного метра квартиры в доме 50-60-х годов постройки и "квадрата" новостройки с очень хорошей инфраструктурой, с подземным паркингом, с детсадами и школами на территории ЖК будет сильно разниться. Но такое сравнение само по себе нелогично. Мы в совместных отчетах со "СберИндексом" сопоставляем сравнимые понятия. Мы сравниваем медианную стоимость новостройки с медианной стоимостью объектов, возведенных восемь-десять лет назад. И такой разницы, какую обозначает ЦБ, не фиксируем. Стоимость новостроек и вторички различается на 7-8%", – подчеркнул он.
В августе газета "Известия" со ссылкой на данные Банка России написала о разрыве цен между новостройками и готовым жилье в 60%.
Полностью интервью с Алексеем Лейпи читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Сбербанке усомнились, что деньги с депозитов перейдут на рынок жилья
Вчера, 04:00
 
ЖильеРоссияМоскваСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ДомКлик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала