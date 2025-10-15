https://ria.ru/20251015/razvod-2048425650.html
Госдума отклонила проект об общении родителей и детей после развода
Госдума отклонила проект об общении родителей и детей после развода - РИА Новости, 15.10.2025
Госдума отклонила проект об общении родителей и детей после развода
Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект об определении порядка общения детей с родителем, проживающим отдельно после расторжения... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:21:00+03:00
2025-10-15T16:21:00+03:00
2025-10-15T16:21:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
https://ria.ru/20251012/razvod-2047814861.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума отклонила проект об общении родителей и детей после развода
ГД отклонила проект об общении детей с отдельно живущим родителем после развода
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект об определении порядка общения детей с родителем, проживающим отдельно после расторжения брака.
Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента депутатом Госдумы
Дмитрием Кузнецовым (СРЗП) 28 ноября 2024 года. Законопроектом предлагалось дополнить статью 24 Семейного кодекса РФ
положением о том, что при разводе супругов суд обязан определить порядок общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно. Правительство РФ в официальном отзыве отмечало, что данный вопрос достаточно урегулирован.
Профильный комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства также ранее рекомендовал палате отклонить в первом чтении данный проект. В решении комитета отмечалось, что предлагаемое изменение является избыточным. Кроме того, добавлялось, что российское законодательство исходит из презумпции невиновности и добросовестности обоих родителей.