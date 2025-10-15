Госдума отклонила проект об общении родителей и детей после развода

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект об определении порядка общения детей с родителем, проживающим отдельно после расторжения брака.

Профильный комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства также ранее рекомендовал палате отклонить в первом чтении данный проект. В решении комитета отмечалось, что предлагаемое изменение является избыточным. Кроме того, добавлялось, что российское законодательство исходит из презумпции невиновности и добросовестности обоих родителей.