Госдума отклонила проект об общении родителей и детей после развода
16:21 15.10.2025
Госдума отклонила проект об общении родителей и детей после развода
Госдума отклонила проект об общении родителей и детей после развода
общество
россия
госдума рф
россия
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума отклонила проект об общении родителей и детей после развода

ГД отклонила проект об общении детей с отдельно живущим родителем после развода

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект об определении порядка общения детей с родителем, проживающим отдельно после расторжения брака.
Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента депутатом Госдумы Дмитрием Кузнецовым (СРЗП) 28 ноября 2024 года. Законопроектом предлагалось дополнить статью 24 Семейного кодекса РФ положением о том, что при разводе супругов суд обязан определить порядок общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно. Правительство РФ в официальном отзыве отмечало, что данный вопрос достаточно урегулирован.
Профильный комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства также ранее рекомендовал палате отклонить в первом чтении данный проект. В решении комитета отмечалось, что предлагаемое изменение является избыточным. Кроме того, добавлялось, что российское законодательство исходит из презумпции невиновности и добросовестности обоих родителей.
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
