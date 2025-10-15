https://ria.ru/20251015/putin-2048503143.html
Миграционная политика предполагает цифровизацию трудоустройства иностранцев
Миграционная политика предполагает цифровизацию трудоустройства иностранцев - РИА Новости, 15.10.2025
Миграционная политика предполагает цифровизацию трудоустройства иностранцев
15.10.2025
Миграционная политика предполагает цифровизацию трудоустройства иностранцев
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Концепция миграционной политики РФ предусматривает цифровизацию процесса трудоустройства иностранцев, в том числе электронные договоры.
Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Решение задач миграционной политики, указанных в подпункте "б" пункта 27 настоящей Концепции, осуществляется по следующим основным направлениям... ж) цифровизация процесса привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности на территории Российской Федерации, в том числе посредством заключения трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера в электронной форме", - говорится в документе.