Миграционная политика должна снизить число нелегалов в России - РИА Новости, 15.10.2025
23:32 15.10.2025
Миграционная политика должна снизить число нелегалов в России
Результатами реализации миграционной политики к 2030 году должны стать снижение числа нелегалов в РФ и уровня преступности среди иностранцев. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T23:32:00+03:00
2025-10-15T23:32:00+03:00
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Результатами реализации миграционной политики к 2030 году должны стать снижение числа нелегалов в РФ и уровня преступности среди иностранцев.
Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Результатами реализации миграционной политики к 2030 году должны стать: а) снижение числа незаконно находящихся на территории РФ иностранных граждан; б) снижение уровня преступности и административных правонарушений среди находящихся на территории РФ иностранных граждан, в том числе несовершеннолетних", - говорится в документе.
Посетители многофункционального миграционного центра в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Россия будет содействовать переезду разделяющих ценности страны иностранцев
Общество Россия Владимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
