Миграционная политика должна снизить число нелегалов в России
Результатами реализации миграционной политики к 2030 году должны стать снижение числа нелегалов в РФ и уровня преступности среди иностранцев. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T23:32:00+03:00
2025-10-15T23:32:00+03:00
2025-10-15T23:32:00+03:00
общество
россия
владимир путин
россия
