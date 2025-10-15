Миграционная политика должна снизить число нелегалов в России

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Результатами реализации миграционной политики к 2030 году должны стать снижение числа нелегалов в РФ и уровня преступности среди иностранцев.

"Результатами реализации миграционной политики к 2030 году должны стать: а) снижение числа незаконно находящихся на территории РФ иностранных граждан; б) снижение уровня преступности и административных правонарушений среди находящихся на территории РФ иностранных граждан, в том числе несовершеннолетних", - говорится в документе.