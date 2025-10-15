https://ria.ru/20251015/putin-2048501764.html
Россия будет содействовать переезду разделяющих ценности страны иностранцев
Россия будет содействовать переезду разделяющих ценности страны иностранцев - РИА Новости, 15.10.2025
Россия будет содействовать переезду разделяющих ценности страны иностранцев
Миграционная политика должна содействовать переезду в Россию иностранцев, разделяющих ее традиционные духовно-нравственные ценности, следует из Концепции... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T23:27:00+03:00
2025-10-15T23:27:00+03:00
2025-10-15T23:27:00+03:00
общество
россия
владимир путин
миграционная политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774357823_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_ca4f54ebae3cc52337c88d49b718a62f.jpg
https://ria.ru/20251015/putin-2048497099.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774357823_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_2e4aa3193f0018ee3b679076621852dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, миграционная политика
Общество, Россия, Владимир Путин, миграционная политика
Россия будет содействовать переезду разделяющих ценности страны иностранцев
Концепция: в Россию нужно привлекать разделяющих ценности страны иностранцев