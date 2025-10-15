Рейтинг@Mail.ru
Россия будет содействовать переезду разделяющих ценности страны иностранцев - РИА Новости, 15.10.2025
23:27 15.10.2025
Россия будет содействовать переезду разделяющих ценности страны иностранцев
Россия будет содействовать переезду разделяющих ценности страны иностранцев - РИА Новости, 15.10.2025
Россия будет содействовать переезду разделяющих ценности страны иностранцев
Миграционная политика должна содействовать переезду в Россию иностранцев, разделяющих ее традиционные духовно-нравственные ценности, следует из Концепции... РИА Новости, 15.10.2025
общество
россия
владимир путин
миграционная политика
россия
общество, россия, владимир путин, миграционная политика
Общество, Россия, Владимир Путин, миграционная политика
Россия будет содействовать переезду разделяющих ценности страны иностранцев

Концепция: в Россию нужно привлекать разделяющих ценности страны иностранцев

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Миграционная политика должна содействовать переезду в Россию иностранцев, разделяющих ее традиционные духовно-нравственные ценности, следует из Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы, подписанной президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Решение задач миграционной политики... осуществляется по следующим основным направлениям... содействие переезду в Российскую Федерацию иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года
