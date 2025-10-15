Миграционная политика будет благоприятной даже для покинувших страну

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Миграционная политика РФ должна быть благоприятной даже для тех, кто ранее покинул страну, если они включатся в позитивную систему социальных связей и станут полноправными членами общества, следует из Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы, подписанной президентом РФ Владимиром Путиным.