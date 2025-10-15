Рейтинг@Mail.ru
Миграционная политика будет благоприятной даже для покинувших страну - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/putin-2048500145.html
Миграционная политика будет благоприятной даже для покинувших страну
Миграционная политика будет благоприятной даже для покинувших страну - РИА Новости, 15.10.2025
Миграционная политика будет благоприятной даже для покинувших страну
Миграционная политика РФ должна быть благоприятной даже для тех, кто ранее покинул страну, если они включатся в позитивную систему социальных связей и станут... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T23:08:00+03:00
2025-10-15T23:08:00+03:00
россия
владимир путин
политика
миграция
миграционная политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151976/48/1519764864_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_d4abd1d5a4bacad378d1980b948832db.jpg
https://ria.ru/20251015/putin-2048497099.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151976/48/1519764864_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_d6b4649dbc1c15d5c49859d18292eb8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, политика, миграция, миграционная политика
Россия, Владимир Путин, Политика, Миграция, миграционная политика
Миграционная политика будет благоприятной даже для покинувших страну

Миграционная политика должна быть благоприятной и для тех, кто покинул страну

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники управления по вопросам миграции МВД России
Сотрудники управления по вопросам миграции МВД России - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудники управления по вопросам миграции МВД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Миграционная политика РФ должна быть благоприятной даже для тех, кто ранее покинул страну, если они включатся в позитивную систему социальных связей и станут полноправными членами общества, следует из Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы, подписанной президентом РФ Владимиром Путиным.
«

"Миграционная политика должна быть направлена на создание благоприятного режима для добровольного переселения в Россию лиц (в том числе покинувших ее), которые способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества", - говорится в документе.

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года
Вчера, 22:42
 
РоссияВладимир ПутинПолитикаМиграциямиграционная политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала