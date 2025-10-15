https://ria.ru/20251015/putin-2048499958.html
Новая миграционная политика коснется ответственности работодателей
Новая миграционная политика коснется ответственности работодателей - РИА Новости, 15.10.2025
Новая миграционная политика коснется ответственности работодателей
Меры, направленные на повышение ответственности работодателей в вопросах, касающихся миграционной политики, необходимо принять в РФ. РИА Новости, 15.10.2025
общество
россия
владимир путин
россия
Новости
ru-RU
Новая миграционная политика предполагает повышение ответственности работодателей