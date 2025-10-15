https://ria.ru/20251015/putin-2048499447.html
Путин наградил Александра Маршала орденом
Путин наградил Александра Маршала орденом - РИА Новости, 16.10.2025
Путин наградил Александра Маршала орденом
Президент России Владимир Путин наградил артиста Александра Маршала орденом "За заслуги в культуре и искусстве".
Путин наградил Александра Маршала орденом
Путин наградил Александра Маршала орденом "За заслуги в культуре и искусстве"