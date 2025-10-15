Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Александра Маршала орденом
Культура
Культура
 
23:04 15.10.2025 (обновлено: 00:15 16.10.2025)
Путин наградил Александра Маршала орденом
Путин наградил Александра Маршала орденом - РИА Новости, 16.10.2025
Путин наградил Александра Маршала орденом
Президент России Владимир Путин наградил артиста Александра Маршала орденом "За заслуги в культуре и искусстве". РИА Новости, 16.10.2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Путин наградил Александра Маршала орденом

Путин наградил Александра Маршала орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Певец Александр Маршал. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста Александра Маршала орденом "За заслуги в культуре и искусстве".
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Награду Маршал получил за вклад в развитие культуры и искусства России, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.
