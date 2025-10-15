Рейтинг@Mail.ru
15.10.2025
22:50 15.10.2025
Путин поручил правительству корректировать концепцию миграционной политики
Путин поручил правительству корректировать концепцию миграционной политики - РИА Новости, 15.10.2025
Путин поручил правительству корректировать концепцию миграционной политики
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечивать своевременную корректировку концепции миграционной политики РФ, соответствующий указ размещен РИА Новости, 15.10.2025
общество, россия, владимир путин, миграционная политика
Общество, Россия, Владимир Путин, миграционная политика
Путин поручил правительству корректировать концепцию миграционной политики

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечивать своевременную корректировку концепции миграционной политики РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026-2030 годы.
"Правительству Российской Федерации: а) обеспечить реализацию концепции; б) утвердить до 31 декабря 2025 года план мероприятий по реализации концепции; в) осуществлять контроль за реализацией концепции и обеспечивать ее вневременную корректировку", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года
