Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/putin-2048497099.html
Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года
Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года - РИА Новости, 15.10.2025
Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года
Президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026-2030 годы. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T22:42:00+03:00
2025-10-15T22:42:00+03:00
россия
владимир путин
миграция
миграционная политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770894550_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_f5e510760f71a0912bc1518cf956a947.jpg
https://ria.ru/20240827/medvedev-1968843671.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770894550_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_aab265d1625a80d08025da400e026e17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, миграция, миграционная политика
Россия, Владимир Путин, Миграция, миграционная политика
Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года

Путин утвердил концепцию миграционной политики на 2026-2030 годы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026-2030 годы.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Утвердить прилагаемую концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы", - говорится в документе.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Медведев назвал миграционную тему в России острой
27 августа 2024, 20:20
 
РоссияВладимир ПутинМиграциямиграционная политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала