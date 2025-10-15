https://ria.ru/20251015/putin-2048496397.html
Путин утвердил концепцию миграционной политики России
Путин утвердил концепцию миграционной политики России - РИА Новости, 15.10.2025
Путин утвердил концепцию миграционной политики России
РИА Новости РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T22:33:00+03:00
2025-10-15T22:33:00+03:00
2025-10-15T22:36:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
https://ria.ru/20251002/shkola-2045818484.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин утвердил концепцию миграционной политики России
Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026-2030 годы