Путин наградил ветерана из Ярославля орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Михаила Пеймера из Ярославля орденом Дружбы за вклад в патриотическое воспитание... РИА Новости, 15.10.2025
