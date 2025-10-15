Путин наградил ветерана из Ярославля орденом Дружбы

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Михаила Пеймера из Ярославля орденом Дружбы за вклад в патриотическое воспитание молодежи.

"За активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи наградить Орденом Дружбы Пеймера Михаила Николаевича, Ярославская область", - говорится в документе.

Михаил Николаевич Пеймер - ветеран войны, участник Сталинградской битвы. В этом году ему исполнилось 102 года.