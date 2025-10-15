Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил ветерана из Ярославля орденом Дружбы - РИА Новости, 15.10.2025
22:26 15.10.2025
Путин наградил ветерана из Ярославля орденом Дружбы
Путин наградил ветерана из Ярославля орденом Дружбы - РИА Новости, 15.10.2025
Путин наградил ветерана из Ярославля орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Михаила Пеймера из Ярославля орденом Дружбы за вклад в патриотическое воспитание... РИА Новости, 15.10.2025
общество
россия
ярославль
владимир путин
россия
ярославль
2025
общество, россия, ярославль, владимир путин
Общество, Россия, Ярославль, Владимир Путин
Путин наградил ветерана из Ярославля орденом Дружбы

Путин наградил ярославского ветерана ВОВ Пеймера за вклад в воспитание молодежи

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Михаила Пеймера из Ярославля орденом Дружбы за вклад в патриотическое воспитание молодежи.
Указ президента о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи наградить Орденом Дружбы Пеймера Михаила Николаевича, Ярославская область", - говорится в документе.
Михаил Николаевич Пеймер - ветеран войны, участник Сталинградской битвы. В этом году ему исполнилось 102 года.
Глава Дагестана вручил 101-летнему ветерану орден Почета и медаль
Глава Дагестана вручил 101-летнему ветерану орден Почета и медаль
8 мая, 21:15
 
