Путин дал старт движению на новых дорогах в Карелии и Татарстане
21:00 15.10.2025 (обновлено: 22:18 15.10.2025)
Путин дал старт движению на новых дорогах в Карелии и Татарстане
Путин дал старт движению на новых дорогах в Карелии и Татарстане
Путин дал старт движению на новых дорогах в Карелии и Татарстане
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых дорожных объектов в российских регионах. РИА Новости, 15.10.2025
общество
Путин дал старт движению на новых дорогах в Карелии и Татарстане

Путин дал старт движению на новых дорогах в Карелии, Татарстане и ХМАО

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых дорожных объектов в российских регионах.
Открытие объектов проходит накануне Дня дорожника, который в 2025 году отмечается 19 октября.
Церемония состоялась по видеосвязи в рамках совещания президента с членами кабмина.
Среди открытых объектов - Южный обход города Сургута в ХМАО с вводом в эксплуатацию моста через реку Обь. Автодорожный обход Сургута позволит вывести транзитные потоки из города, улучшит транспортную доступность региона.
Кроме того, введен в эксплуатацию обход у села Сокуры в Татарстане на участке автодороги Казань - Оренбург. Длина нового участка - более 11 километров, новая дорога позволит разгрузить основное вылетное направление из Казани в сторону трассы М12 "Восток".
Также завершен ремонт автодороги А-215 в Карелии. Общая протяженность объекта - 15,1 километра. Он связывает Петрозаводск с рядом опорных населенных пунктов республики и близлежащих субъектов Федерации. До капитального ремонта дорога частично была в грунтовом исполнении, что значительно снижало комфорт передвижения. Трасса А-215 проходит по западному побережью Онежского озера, соединяя Карелию с Ленинградской и Вологодской областями.
Команда "Мостостроя-11" Нацпроектстроя – группы компаний, которая сейчас работает на ВСМ-1 - возвела в Сургуте три моста через Обь. Первый в 1975 году – железнодорожный мост. Второй в 2000 году – вантовый автодорожный Югорский мост длиной более 2 километров, получивший имя Валентина Солохина.
Новый автодорожный мост, который был открыт в среду, – искусственное сооружение длиной более 1,5 километров. За три года строители возвели 16 опор, укрупнили и надвинули металлическое пролетное строение массой 22 тысячи тонн.
Также "Мостострой-11" возводит Южный обход Сургута. В составе этой трассы длиной 45 километров, проходящей по заболоченной местности, - восемь искусственных сооружений.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин попросил Цивилева доложить о ситуации с топливом в регионах
Вчера, 20:44
 
Республика КарелияРоссияСургутВладимир ПутинОбщество
 
 
