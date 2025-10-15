https://ria.ru/20251015/putin-2048494990.html
Путин дал старт движению на новых дорогах в Карелии и Татарстане
Путин дал старт движению на новых дорогах в Карелии и Татарстане - РИА Новости, 15.10.2025
Путин дал старт движению на новых дорогах в Карелии и Татарстане
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых дорожных объектов в российских регионах. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T21:00:00+03:00
2025-10-15T21:00:00+03:00
2025-10-15T22:18:00+03:00
республика карелия
россия
сургут
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251015/putin-2048486228.html
республика карелия
россия
сургут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика карелия, россия, сургут, владимир путин, общество
Республика Карелия, Россия, Сургут, Владимир Путин, Общество
Путин дал старт движению на новых дорогах в Карелии и Татарстане
Путин дал старт движению на новых дорогах в Карелии, Татарстане и ХМАО
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых дорожных объектов в российских регионах.
Открытие объектов проходит накануне Дня дорожника, который в 2025 году отмечается 19 октября.
Церемония состоялась по видеосвязи в рамках совещания президента с членами кабмина.
Среди открытых объектов - Южный обход города Сургута
в ХМАО с вводом в эксплуатацию моста через реку Обь
. Автодорожный обход Сургута позволит вывести транзитные потоки из города, улучшит транспортную доступность региона.
Кроме того, введен в эксплуатацию обход у села Сокуры в Татарстане на участке автодороги Казань
- Оренбург
. Длина нового участка - более 11 километров, новая дорога позволит разгрузить основное вылетное направление из Казани в сторону трассы М12 "Восток".
Также завершен ремонт автодороги А-215 в Карелии
. Общая протяженность объекта - 15,1 километра. Он связывает Петрозаводск
с рядом опорных населенных пунктов республики и близлежащих субъектов Федерации. До капитального ремонта дорога частично была в грунтовом исполнении, что значительно снижало комфорт передвижения. Трасса А-215 проходит по западному побережью Онежского озера
, соединяя Карелию с Ленинградской и Вологодской областями
.
Команда "Мостостроя-11" Нацпроектстроя – группы компаний, которая сейчас работает на ВСМ-1 - возвела в Сургуте три моста через Обь. Первый в 1975 году – железнодорожный мост. Второй в 2000 году – вантовый автодорожный Югорский мост длиной более 2 километров, получивший имя Валентина Солохина.
Новый автодорожный мост, который был открыт в среду, – искусственное сооружение длиной более 1,5 километров. За три года строители возвели 16 опор, укрупнили и надвинули металлическое пролетное строение массой 22 тысячи тонн.
Также "Мостострой-11" возводит Южный обход Сургута. В составе этой трассы длиной 45 километров, проходящей по заболоченной местности, - восемь искусственных сооружений.