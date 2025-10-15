Рейтинг@Mail.ru
21:54 15.10.2025
Путин наградил мэра Каракаса орденом Дружбы
Путин наградил мэра Каракаса орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы мэра столицы Венесуэлы Каракаса Кармен Мелендес, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 15.10.2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Путин наградил мэра Каракаса орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы мэра столицы Венесуэлы Каракаса Кармен Мелендес, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом наградить орденом Дружбы Мелендес Риса Кармен Тересу - мэра города Каракаса Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в документе.
