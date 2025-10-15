https://ria.ru/20251015/putin-2048493966.html
Путин наградил мэра Каракаса орденом Дружбы
Путин наградил мэра Каракаса орденом Дружбы - РИА Новости, 15.10.2025
Путин наградил мэра Каракаса орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы мэра столицы Венесуэлы Каракаса Кармен Мелендес, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T21:54:00+03:00
2025-10-15T21:54:00+03:00
2025-10-15T22:08:00+03:00
политика
каракас
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047547076_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_9690513d6161c8e19dc974e8ee560818.jpg
https://ria.ru/20251014/venesuela-2048222107.html
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047547076_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_424df691c470a364124002091aa0be04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, каракас, владимир путин
Политика, Каракас, Владимир Путин
Путин наградил мэра Каракаса орденом Дружбы
Путин наградил орденом Дружбы мэра Каракаса Кармен Тересу Мелендес