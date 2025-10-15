Путин подписал закон о защите от автосписания денег за онлайн-подписки

Речь идет об услугах, оказываемых на основании абонентского договора в интернете с использованием сайта (страницы сайта), информационной системы или программы для ЭВМ.

При этом исполнитель будет обязан обеспечить прием такого отказа, в том числе в электронной форме. Это позволит пресечь несанкционированное автоматическое списание денежных средств за онлайн-подписки. Если потребитель удалит из личного кабинета или приложения онлайн-сервиса реквизиты своей банковской карты или электронного кошелька, сервис будет не вправе продолжать списывать с них деньги.