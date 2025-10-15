https://ria.ru/20251015/putin-2048492929.html
Путин подписал закон о защите от автосписания денег за онлайн-подписки
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на предотвращение несанкционированного автоматического списания платы за онлайн-подписки. РИА Новости, 15.10.2025
Президент подписал закон о запрете снимать плату за онлайн-подписки без согласия
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на предотвращение несанкционированного автоматического списания платы за онлайн-подписки.
запрещает исполнителю услуг использовать для получения периодических платежей реквизиты банковского счета или данные об электронных средствах платежа, которые потребитель предоставил ранее и в отношении которых выразил исполнителю отказ от использования при расчетах с ним.
Речь идет об услугах, оказываемых на основании абонентского договора в интернете с использованием сайта (страницы сайта), информационной системы или программы для ЭВМ.
При этом исполнитель будет обязан обеспечить прием такого отказа, в том числе в электронной форме. Это позволит пресечь несанкционированное автоматическое списание денежных средств за онлайн-подписки. Если потребитель удалит из личного кабинета или приложения онлайн-сервиса реквизиты своей банковской карты или электронного кошелька, сервис будет не вправе продолжать списывать с них деньги.
Член комитета Госдумы
по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин
заявлял ранее, что сервисам подписок придется пересматривать свои пользовательские соглашения и интерфейсы. По его словам, это затрагивает не только крупные международные платформы, но и российских игроков - от онлайн-кинотеатров до приложений с платным доступом к контенту.
Нарушение нормы может обернуться административными делами, добавлял депутат, поскольку Роспотребнадзор
активно реагирует на массовые жалобы о незаконных списаниях.
Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.