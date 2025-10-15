Рейтинг@Mail.ru
Путин надеется, что меры по подготовке к зиме будут выполнены - РИА Новости, 15.10.2025
21:28 15.10.2025
Путин надеется, что меры по подготовке к зиме будут выполнены
Путин надеется, что меры по подготовке к зиме будут выполнены
Президент России Владимир Путин надеется, что меры по подготовке к прохождению зимнего периода в РФ будут выполнены. РИА Новости, 15.10.2025
россия, владимир путин, сергей цивилев
Россия, Владимир Путин, Сергей Цивилев
Путин надеется, что меры по подготовке к прохождению зимы в РФ будут выполнены

Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что меры по подготовке к прохождению зимнего периода в РФ будут выполнены.
В ходе совещания министр энергетики Сергей Цивилев доложил главе государства об обеспеченности топливом в регионах РФ, а также о мерах по подготовке к прохождению зимнего периода.
«
"Надеюсь, что все так, как вы доложили, так и будет", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
