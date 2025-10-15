https://ria.ru/20251015/putin-2048490999.html
Путин пообещал рассказать Цивилеву о советах Черномырдина
Путин пообещал рассказать Цивилеву о советах Черномырдина - РИА Новости, 15.10.2025
Путин пообещал рассказать Цивилеву о советах Черномырдина
Президент России Владимир Путин пообещал министру энергетики РФ Сергею Цивилеву рассказать о рекомендациях бывшего главы правительства РФ Виктора Черномырдина... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T21:24:00+03:00
2025-10-15T21:24:00+03:00
2025-10-15T21:24:00+03:00
россия
владимир путин
виктор черномырдин
сергей цивилев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20251015/putin-2048490126.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, виктор черномырдин, сергей цивилев
Россия, Владимир Путин, Виктор Черномырдин, Сергей Цивилев
Путин пообещал рассказать Цивилеву о советах Черномырдина
Путин пообещал рассказать, как Черномырдин советовал Минэнерго готовиться к зиме