Путин оценил доклад Цивилева по отопительному сезону

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после доклада главы Минэнерго Сергея Цивилева о подготовке к отопительному сезону и обеспеченности регионов топливом заявил, что он прозвучал своевременно и складно, и выразил надежду, что "все так и будет".