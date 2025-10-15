https://ria.ru/20251015/putin-2048490126.html
Путин оценил доклад Цивилева по отопительному сезону
Президент России Владимир Путин после доклада главы Минэнерго Сергея Цивилева о подготовке к отопительному сезону и обеспеченности регионов топливом заявил, что РИА Новости, 15.10.2025
Путин назвал доклад Минэнерго по отопительному сезону своевременным и складным