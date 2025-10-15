Рейтинг@Mail.ru
21:17 15.10.2025
Путин оценил доклад Цивилева по отопительному сезону
Путин оценил доклад Цивилева по отопительному сезону
Путин оценил доклад Цивилева по отопительному сезону

Путин назвал доклад Минэнерго по отопительному сезону своевременным и складным

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после доклада главы Минэнерго Сергея Цивилева о подготовке к отопительному сезону и обеспеченности регионов топливом заявил, что он прозвучал своевременно и складно, и выразил надежду, что "все так и будет".
"Все очень, вроде, своевременно и складно. Надеюсь, что все так и будет", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме ВКС.
Россия зимой побьет пик летнего энергопотребления, считает Цивилев
Вчера, 15:48
 
