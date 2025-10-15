МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом отменяется условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, оно заменяется однократным нарушением КоАП РФ.
Уголовная ответственность также будет наступать для лиц, совершивших данное преступление и уже имеющих судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что усиление ответственности для иноагентов нужно для защиты интересов граждан и обеспечения безопасности государства.
«
"Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости", - подчеркивал председатель Госдумы.
