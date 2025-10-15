Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов - РИА Новости, 15.10.2025
21:07 15.10.2025
Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов
Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов - РИА Новости, 15.10.2025
Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 15.10.2025
Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы группой депутатов в июле. Законом вносятся изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Законом отменяется условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, оно заменяется однократным нарушением КоАП РФ.
Уголовная ответственность также будет наступать для лиц, совершивших данное преступление и уже имеющих судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что усиление ответственности для иноагентов нужно для защиты интересов граждан и обеспечения безопасности государства.
"Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости", - подчеркивал председатель Госдумы.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
МИД прокомментировал слова иноагентов после высказываний Лаврова
