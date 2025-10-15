Рейтинг@Mail.ru
Путин в ближайшие дни встретится с Мишустиным - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 15.10.2025 (обновлено: 21:27 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/putin-2048488273.html
Путин в ближайшие дни встретится с Мишустиным
Путин в ближайшие дни встретится с Мишустиным - РИА Новости, 15.10.2025
Путин в ближайшие дни встретится с Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшие дни проведет встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T20:59:00+03:00
2025-10-15T21:27:00+03:00
политика
россия
владимир путин
михаил мишустин
мурманская область
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945098441_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_3ed8b7d945d2d206fce002ed466324ff.jpg
https://ria.ru/20251015/putin-2048477372.html
россия
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945098441_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_79cb6a74734fcb3b0ec150b56aa20a07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, михаил мишустин, мурманская область, андрей чибис
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Мурманская область, Андрей Чибис
Путин в ближайшие дни встретится с Мишустиным

Путин сообщил, что в ближайшие дни проведет встречу с Мишустиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшие дни проведет встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
«
"У нас завтра или послезавтра с Михаилом Владимировичем наша очередная регулярная встреча. Мы с председателем правительства встречаемся, это не освещается в СМИ, но мы работаем", - спросил Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на совещании обратил внимание на некоторые аспекты организации Северного завоза и озвучил ряд предложений в этой сфере, которые президент после его доклада обещал обсудить с главой кабмина.
"Попросил бы, Михаил Владимирович, вас тоже обратить на это внимание. Давайте на нашей встрече... пообсуждаем все эти вопросы", - обратился Путин к премьер-министру.
Он уточнил, что повестка встречи этим не ограничится.
"Пообсуждаем и ту тему, которую я обозначил, ну и некоторые другие, которые председатель правительства посчитает целесообразным поднять на нашей встрече", - добавил президент.
Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин дал поручения по развитию транспортной сферы и подготовке ЖКХ к зиме
Вчера, 19:59
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинМурманская областьАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала