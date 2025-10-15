https://ria.ru/20251015/putin-2048488273.html
Путин в ближайшие дни встретится с Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшие дни проведет встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшие дни проведет встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
"У нас завтра или послезавтра с Михаилом Владимировичем наша очередная регулярная встреча. Мы с председателем правительства встречаемся, это не освещается в СМИ, но мы работаем", - спросил Путин
в ходе совещания с членами правительства РФ
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
на совещании обратил внимание на некоторые аспекты организации Северного завоза и озвучил ряд предложений в этой сфере, которые президент после его доклада обещал обсудить с главой кабмина.
"Попросил бы, Михаил Владимирович, вас тоже обратить на это внимание. Давайте на нашей встрече... пообсуждаем все эти вопросы", - обратился Путин
к премьер-министру.
Он уточнил, что повестка встречи этим не ограничится.
"Пообсуждаем и ту тему, которую я обозначил, ну и некоторые другие, которые председатель правительства посчитает целесообразным поднять на нашей встрече", - добавил президент.