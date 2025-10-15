Путин в ближайшие дни встретится с Мишустиным

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшие дни проведет встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Он уточнил, что повестка встречи этим не ограничится.

"Пообсуждаем и ту тему, которую я обозначил, ну и некоторые другие, которые председатель правительства посчитает целесообразным поднять на нашей встрече", - добавил президент.