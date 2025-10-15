Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал хорошим результатом урожай зерновых в России - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/putin-2048488083.html
Путин назвал хорошим результатом урожай зерновых в России
Путин назвал хорошим результатом урожай зерновых в России - РИА Новости, 15.10.2025
Путин назвал хорошим результатом урожай зерновых в России
Президент России Владимир Путин назвал хорошим результатом урожай зерновых в РФ. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T20:57:00+03:00
2025-10-15T20:57:00+03:00
экономика
россия
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153052/02/1530520295_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_c03ae4f72b36a7307bcbdf199016a53d.jpg
https://ria.ru/20251012/agroprom-2047744528.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153052/02/1530520295_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_6957e59c1dbc1edc8fb4ca5dee48a917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, владимир путин
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин назвал хорошим результатом урожай зерновых в России

Путин поздравил всех с хорошим урожаем зерновых в России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Колосья пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА. Президент России Владимир Путин назвал хорошим результатом урожай зерновых в РФ.
«
"Сто тридцать два миллиона тонн - это хороший результат. Я хочу просто поздравить вас и всех, кто, главным образом, прежде всего, тех, кто на селе работает, с этим результатом. Это хороший результат", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
Путин поздравил с праздником работников сельского хозяйства - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Национальная гордость". Путин рассказал о достижениях агропрома
12 октября, 00:22
 
ЭкономикаРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала