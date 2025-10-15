https://ria.ru/20251015/putin-2048486624.html
Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, заявил Путин
Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, нужно жестко проводить в жизнь все меры, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.10.2025
Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, нужно жестко проводить в жизнь все меры, заявил Путин
Путин потребовал жестко проводить меры по подготовке к отопительному сезону